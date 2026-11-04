Calheta investe 215 mil euros na beneficiação do armazém municipal

A Câmara Municipal da Calheta vai investir 215.800 euros na beneficiação do armazém municipal, através de uma empreitada que contempla a substituição integral da cobertura do edifício. A intervenção pretende melhorar as condições de funcionamento desta infra-estrutura, essencial ao apoio logístico e operacional dos diferentes serviços municipais.

A presidente da Câmara Municipal da Calheta considera que a obra responde a uma necessidade identificada pela autarquia, tendo em conta a importância do armazém para o funcionamento diário dos serviços. A intervenção procura assegurar melhores condições de utilização do espaço, proteger os materiais e equipamentos municipais e proporcionar maior segurança aos funcionários que ali desempenham funções.

Doroteia Leça acredita que esta intervenção responde a uma necessidade identificada pela autarquia. "Estamos a falar de uma infra-estrutura essencial ao funcionamento dos nossos serviços municipais, pelo que a substituição da cobertura é uma intervenção necessária. Queremos garantir melhores condições de trabalho aos nossos funcionários e assegurar a proteção dos equipamentos e materiais que diariamente dão suporte à actividade do Município", sublinha.

A substituição da cobertura permitirá melhorar a protedção do interior do edifício perante as condições meteorológicas, contribuindo para a preservação dos equipamentos e materiais utilizados pelos diferentes serviços da Câmara Municipal.

A empreitada assume igualmente relevância para a organização e eficiência dos serviços operacionais, uma vez que o armazém constitui uma estrutura de suporte às adtividades desenvolvidas diariamente pelos trabalhadores municipais.

A autarca considera ainda que os 215 mil euros representam um investimento na conservação e valorização do património municipal. "É fundamental cuidar das infra-estruturas que temos, corrigindo situações que exigem intervenção e evitando que os problemas se agravem e impliquem custos superiores no futuro. Esta beneficiação permitirá melhorar as condições do armazém e contribuir para uma maior eficiência e segurança no funcionamento dos serviços municipais", acrescenta.

Com este investimento, a autarquia pretende assegurar condições mais adequadas de funcionamento e prolongar a vida útil da infraestrutura, valorizando um equipamento que desempenha um papel importante na resposta às necessidades do concelho.

O contrato, no valor de 215.800 euros, constitui mais uma intervenção de beneficiação do património municipal, procurando conciliar a manutenção das instalações existentes com a melhoria das condições de trabalho.