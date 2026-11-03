Nova farda para 111 funcionários municipais custa 31 mil euros

A Câmara Municipal presidida por Doroteia Leça investiu cerca de 31 mil euros na aquisição de novos fardamentos para 111 trabalhadores, distribuídos por 16 funções dos serviços municipais.

A entrega dos equipamentos pretende melhorar as condições de segurança dos funcionários, garantindo vestuário adequado às exigências das diferentes actividades que desempenham diariamente.

Segundo uma nota enviada à comunicação social, os novos fardamentos procuram também facilitar a identificação dos trabalhadores municipais por parte da população.

A presidente da autarquia, Doroteia Leça, considera que este investimento representa uma forma de valorizar os funcionários, proporcionando-lhes melhores condições para o exercício das suas funções.