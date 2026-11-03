PS quer aumentar apoios à habitação até 35 mil euros

O PS-Madeira defendeu, esta terça-feira, o reforço dos apoios do programa PRAHABITAR, propondo aumentar de 250 para 400 euros o valor máximo do apoio ao arrendamento e elevar até 35 mil euros a comparticipação na aquisição de habitação própria.

Em conferência de imprensa realizada na Avenida da Madalena, no Funchal, a presidente do partido, Célia Pessegueiro, anunciou que os socialistas vão apresentar na Assembleia Legislativa da Madeira uma proposta de reformulação do programa, defendendo a inclusão das alterações no Orçamento Regional para 2027.

Relativamente à aquisição de habitação, o PS pretende manter a comparticipação de 10% do valor do imóvel, mas eliminar o actual limite máximo de 15 mil euros, permitindo que o apoio acompanhe os valores previstos para cada tipologia.

Assim, na compra de um T3 por 350 mil euros, o incentivo poderia atingir 35 mil euros.

"Quinze mil euros de apoio para habitações que podem ir até aos 350 mil euros, no caso de ser um T3, não chega para incentivar um casal jovem a avançar com a aquisição", considerou Célia Pessegueiro.

A dirigente socialista criticou ainda a dotação de um milhão de euros prevista no Orçamento de 2026 para o programa, montante que, segundo afirmou, permitiria apoiar apenas cerca de 66 famílias caso todas recebessem o valor máximo de 15 mil euros.

O PS sustenta que o reforço financeiro é essencial para tornar o PRAHABITAR mais acessível e eficaz no apoio às famílias madeirenses.