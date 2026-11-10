Ryanair e TAP divergem voos com destino à Madeira

Dois voos com destino ao Aeroporto da Madeira foram divergidos na última hora, devido às condições meteorológicas adversas provocadas pela passagem da depressão Charles.

Um avião da Ryanair, proveniente de Milão, chegou a efectuar uma volta ao largo da costa Norte da Madeira, mas acabou por seguir para Tenerife.

Também o último voo com chegada prevista na programação desta terça-feira, uma ligação da TAP proveniente do Porto, se aproximou da ilha, antes de inverter a rota ao largo da costa Norte e regressar ao aeroporto de origem.

Os constrangimentos na operação aérea deverão prolongar-se durante a manhã de quarta-feira. A maioria dos voos programados, tanto nas chegadas como nas partidas, já foi cancelada, num cenário de perturbação da actividade aeroportuária associado à passagem da depressão Charles.