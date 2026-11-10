Funchal suspende recolha de lixo

A Câmara Municipal do Funchal anunciou a suspensão da recolha de resíduos porta-a-porta e nos ecopontos durante a noite desta terça-feira, 10 de Novembro, e ao longo de quarta-feira, dia 11, devido ao agravamento das condições meteorológicas associado à passagem da depressão Charlie.

A decisão surge na sequência dos avisos vermelho e laranja emitidos para a Região, tendo como principal objectivo salvaguardar a segurança dos trabalhadores e da população.

Segundo a autarquia, os recursos técnicos e operacionais foram reorganizados para responder a eventuais ocorrências provocadas pelo temporal. Assim, as equipas habitualmente responsáveis pela recolha de lixo estarão em regime de prevenção e integradas nos trabalhos de limpeza urbana, prontas para intervir sempre que necessário.

A Câmara Municipal apela aos munícipes para que evitem depositar resíduos na via pública durante este período, de forma a prevenir o arrastamento de contentores e a obstrução da rede de drenagem pluvial, situações que poderão agravar os efeitos da precipitação intensa.

O Município agradece a compreensão e colaboração da população, reforçando a importância do cumprimento das recomendações de segurança perante o agravamento do estado do tempo.