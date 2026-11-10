Secretário da Defesa dos EUA defende guerra face a ameaça de destituição

O secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, defendeu esta segunda-feira as operações militares dos Estados Unidos no Irão e na Venezuela, perante uma iniciativa no Congresso que pretende desencadear um processo para o destituir.

"Se querem contestar o que fizemos nas operações 'Epic Fury' ou 'Rough Rider', ou na captura de Nicolás Maduro, estão a contestar as tropas e aquilo que conseguiram, o que é histórico", afirmou Hegseth aos jornalistas.

O secretário da Defesa anunciou que realizará hoje uma conferência de imprensa, a primeira em mais de 180 dias, para abordar a ameaça de destituição que enfrenta no Congresso.

A iniciativa foi formalizada esta segunda-feira pelo congressista republicano Thomas Massie, que apresentou uma resolução com acusações contra o secretário da Defesa. Massie acusa Hegseth de ter conduzido a guerra contra o Irão sem autorização do Congresso e de ignorar leis destinadas a reduzir as vítimas civis, apontando o bombardeamento de uma escola primária em Minab, que provocou 120 mortos, incluindo crianças.

A resolução aponta ainda alegadas "execuções extrajudiciais", devido aos ataques das forças norte-americanas contra embarcações suspeitas de narcotráfico nas Caraíbas e no Pacífico, e a captura do Presidente venezuelano Nicolás Maduro, que o congressista descreve como o "rapto de um líder estrangeiro soberano".

A moção deverá ser submetida a votação na Câmara dos Representantes ainda esta semana. Caso seja aprovada, o processo seguirá para julgamento no Senado, onde será necessária uma maioria de dois terços para a destituição do secretário da Defesa, um cenário considerado improvável, uma vez que os republicanos ainda detêm 53 dos 100 lugares naquela câmara.

A iniciativa surge num contexto de crescente contestação à actuação de Hegseth, particularmente devido à guerra contra o Irão. Nas eleições intercalares de 03 de Novembro, os republicanos perderam o controlo das duas câmaras do Congresso, que passarão a ter maiorias democratas a partir de Janeiro.

Segundo uma sondagem da agência noticiosa Associated Press (AP Voter Poll), realizada junto de mais de 100 mil eleitores, cerca de seis em cada dez consideraram que os Estados Unidos tomaram a "decisão errada" ao desencadear uma acção militar contra o Irão. Contudo, apenas cerca de um terço considerou a guerra um factor crucial na escolha dos representantes para o Congresso, abaixo do custo de vida e da corrupção governamental.