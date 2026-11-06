Os partidos já entregaram mais de 2.500 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), sendo hoje o último dia do prazo para fazê-lo.

Segundo a página do parlamento na internet, já deram entrada 2.502 propostas de alteração.

Este é um novo recorde, depois de já no ano passado se ter atingido um máximo de propostas de alteração ao documento orçamental, quando os partidos avançaram com 2.176 propostas de alteração.

Pelas 18:10, era possível consultar 76 propostas do PSD/CDS-PP, 564 do Chega, 187 do PS, 44 da Iniciativa Liberal, 489 do Livre, 524 do PCP, 366 do BE, 95 do PAN e 157 do JPP.

O prazo para entrega de propostas era até às 18:00 ou até 30 minutos após o fim da audição ao ministro das Finanças, acabando por prevalecer este último limite, dado que a sessão ainda ia na segunda ronda pelas 18:15.

Já em outros anos o prazo foi prorrogado, coincidindo com a audição final do ministro responsável pela pasta das Finanças.

Na audição de hoje, na especialidade, Joaquim Miranda Sarmento avisou que "é difícil acomodar propostas ficais que levem a um desequilíbrio das contas".

O governante já tinha alertado que a margem para aprovar mais medidas é limitada, tendo em conta a previsão de um saldo equilibrado este ano e de um excedente de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2027.