Partidos contestam proposta do PS por não fazer diferenciação entre estudantes

O projecto de resolução que recomenda ao Governo Regional que crie um apoio ao pagamento das propinas dos estudantes do ensino superior motivou contestação de deputados de outros partidos.

O JPP compreende a medida, mas não tem dúvidas de que não irá resolver os problemas dos estudantes e das famílias.

O CH contesta o facto de esta medida não fazer distinção entre os estudantes em função das suas condições e económicas. Manuel Gonçalves alertou para o facto de os sistema de bolas nacional excluir as famílias da classe médias.

Valter Correia, do PSD, recordou todos os apoios que o Governo Regional já garante aos estudantes e o sistema de bolsas, regional e nacional que já incluem, na maioriados casos, a isenção de propinas.

O deputado social-democrata não aceita que se recomenda ao Governo Regional que tenha mais um custo em relação a uma obrigação do Estado. O ensino superior é da tutela da República.