Jesus destaca experiência do novo capitão Bernardo e aposta na "renovação"

O selecionador Jorge Jesus afirmou hoje que convocou sete novos futebolistas a pensar na "renovação e no futuro" da equipa de Portugal e enalteceu a "experiência" de Bernardo Silva, o novo capitão após a saída de Cristiano Ronaldo.

"O Bernardo é um jogador com muita experiência, com muita qualidade, que está numa boa fase no Real Madrid. É titular numa das melhores equipas do mundo", afirmou Jorge Jesus na Cidade do Futebol, em Oeiras, na divulgação da lista de convocados para os jogos com Dinamarca e País de Gales, da Liga das Nações.

Com o adeus de Cristiano Ronaldo, que na quinta-feira anunciou o fim da sua carreira internacional, Bernardo Silva, aos 32 anos e com 115 jogos, passa a ser o novo capitão de Portugal, seguido do também médio Bruno Fernandes, com 97, e do defesa central Rúben Dias, com 84.

Os estreantes Alberto Costa, do FC Porto, e Gustavo Varela, do Monza, estão entre as sete novidades nos convocados de Jorge Jesus, com o selecionador a destacar a época que ambos estão a realizar nos respetivos clubes.

"O Varela é um miúdo que é só o melhor marcador do campeonato italiano. Para isso, tem de ter qualidade. Já o Alberto Costa é um lateral que ao longo dos anos tem vindo a melhorar, que é fisicamente muito forte. Todos os novos jogadores demonstraram nas equipas que têm um rendimento compatível. Estamos a falar na renovação e do futuro da seleção", referiu o técnico de 72 anos.

De regresso às escolhas estão também o defesa António Silva (Bournemouth), o médio Mateus Fernandes (Tottenham) e extremo Carlos Forbs (Club Brugge), bem como Rodrigo Mora (Roma) e Quenda (Chelsea), dois jogadores que já estiveram na seleção principal, mas que ainda não se estrearam.

Em sentido inverso, ficam fora das opções do selecionador o castigado Francisco Conceição, suspenso por três partidas face à expulsão diante da Noruega, bem como o lesionado Nuno Mendes, enquanto o defesa Gonçalo Inácio sai por opção técnica.

Jesus explicou que decidiu fazer uma convocatória mais alargada já que tem vários jogadores em perigo de falhar segundo jogo com o País de Gales, caso vejam um cartão amarelo frente à Dinamarca.

"Quem estiver suspenso para o segundo jogo regressa ao clube. Escusa de estar a viajar para o País da Gales apenas para tomar conta de mim", concluiu.

A seleção nacional concentra-se na segunda-feira na Cidade de Futebol, ainda em horário a divulgar.

Portugal defronta a Dinamarca, em Braga, em 14 de novembro, e o País de Gales, em Cardiff, em 17, no fecho do Grupo A4, com a seleção das 'quinas' já apurada para os quartos de final e perto de assegurar o primeiro lugar da 'poule'.

Portugal lidera com 12 pontos, seguindo-se a Dinamarca, com seis, enquanto o País de Gales e a Noruega somam três, estando em aberto a luta pela segunda vaga de qualificação.