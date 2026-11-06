Jorge Jesus admite que ia convocar Ronaldo

O selecionador Jorge Jesus afirmou hoje tinha planeado convocar Cristiano Ronaldo para os próximos dois jogos de Portugal na Liga das Nações de futebol e reforçou que a decisão foi apenas do avançado.

"Tudo aquilo que se passou não me interessa. Claro que pensava convocá-lo. Pensava conversar com ele. Ele decidiu que era a hora de abandonar a seleção e mais tarde ou mais cedo isso tinha de acontecer. Ele achou que este era o melhor momento para sair", afirmou Jorge Jesus, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O avançado Cristiano Ronaldo, de 41 anos, anunciou na quinta-feira a retirada da seleção portuguesa de futebol, através de um vídeo divulgado nas suas redes sociais, na véspera de serem conhecidos os convocados para os últimos dois jogos da fase de grupos da Liga das Nações.

"Foi-me comunicado depois do vídeo que fez. Até aí não tinha conhecimento de nada. Eu ia sempre ficar na história do Cristiano Ronaldo pela sua saída na seleção. Se não fosse agora, poderia ser na próxima convocatória. Eu ia sempre ficar ligado a isso. Só se ele continuasse a jogar depois de 2030", referiu o treinador de 72 anos, garantindo: "Não há mágoa nenhuma".

De resto, o técnico foi perentório quanto ao que sucedeu: "Estou consciente que não fiz nada para isto pudesse ter acontecido. Tomei uma decisão a pensar apenas na minha equipa. Se calhar apressei as coisas, mas não me sinto culpado de nada".

Recordista mundial de jogos por seleções, com 234 internacionalizações 'AA', e de golos, com 146, Cristiano Ronaldo tem como pontos altos da carreira na seleção a conquista do Euro2016, em França, bem como duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025, depois de ser ter tornado vice-campeão europeu no Euro2004, realizado em Portugal.

No dia 30 de setembro, o avançado abandonou o estágio da seleção portuguesa na véspera da partida frente à Dinamarca, da Liga das Nações, em Copenhaga, no início do ciclo de Jorge Jesus no comando técnico da seleção.

Ronaldo, que foi titular com o País de Gales e suplente não utilizado com a Noruega, revelou que Jesus lhe faltou à palavra mais do que uma vez e que por isso decidiu abandonar o estágio por iniciativa própria, decisão que lhe custou um castigo de 30 dias, já cumprido, e uma multa de 255 euros.

O último jogo pela equipa das 'quinas' acabou por ser o triunfo frente ao País de Gales (1-0) disputado no dia 24 de setembro, na primeira jornada do Grupo A4 da Liga das Nações, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, mais de 23 anos depois da estreia no dia 23 de agosto de 2003, em Chaves, num particular frente ao Cazaquistão.

Já o último golo com a camisola lusa foi marcado no triunfo frente à Croácia (2-1), nos 16 avos de final do Mundial2026, em 03 de julho, em Toronto, no Canadá, ao converter uma grande penalidade.