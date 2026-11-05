Jorge Jesus revela que pediu a Ronaldo para continuar na Selecção

Jorge Jesus quebrou, esta quinta-feira, o silêncio sobre a decisão de Cristiano Ronaldo de colocar um ponto final na carreira internacional. O seleccionador nacional revelou que tentou convencer o futebolista madeirense a continuar a representar Portugal, mas reconheceu que tem de respeitar a sua vontade.

"Nós já tivemos a oportunidade de falar antes da primeira convocatória sobre isto. Eu pedia a ele para continuar comigo porque precisava que ele tivesse ao pé de mim, mas tenho que aceitar a decisão dele", afirmou o treinador, em declarações ao Canal 11.

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Jorge Jesus, que trabalhou com Cristiano Ronaldo durante cerca de um ano no Al Nassr, destacou a importância do jogador para o futebol português e, sobretudo, para as gerações mais novas.

O Cris é referência mundial, uma referência de Portugal, uma referência da Selecção. É um jogador que ao longo destes anos deu muito à Selecção. É um símbolo para a juventude portuguesa e a maior parte dos fãs dele são jovens.

CR7 e Messi dominaram o mundo, mas deixaram seleções de forma bem diferente Cristiano Ronaldo e Lionel Messi dominaram o futebol mundial durante cerca de duas décadas, mas a parte final das carreiras está a ser bem diferente, como o demonstra a maneira como se despediram das respetivas seleções.

Imagem de Ronaldo no auditório da Selecção

O seleccionador revelou ainda que fez questão de perpetuar a presença de Cristiano Ronaldo nas instalações da Federação Portuguesa de Futebol, através de uma imagem de grandes dimensões colocada no auditório.

"Eu mandei colocar uma grande imagem dele no auditório para que todos os jovens e não só os colegas que tivéssemos todos os dias na Selecção, está lá presente a referência dele", explicou.

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A iniciativa pretende manter viva a influência do capitão português junto dos jogadores que representam a equipa nacional, mesmo depois da sua despedida.

Para Jorge Jesus, a saída de Cristiano Ronaldo não diminui a importância do percurso construído pelo madeirense ao serviço de Portugal.

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"Ele vai ser sempre uma referência da nossa Selecção, do nosso povo, da nossa história", afirmou.

O treinador terminou deixando uma mensagem de reconhecimento ao jogador: "Ele vai sempre estar no coração dos portugueses, na Selecção. E não há volta a dar porque ele será sempre uma referência do povo português".