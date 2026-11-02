Cerca de 200 migrantes interceptados pela Polícia Marítima em missão na Grécia

A Polícia Marítima detectou e interceptou hoje de manhã cerca de 200 migrantes na ilha grega de Gavdos, no âmbito da missão "Joint Operation Greece 2026", divulgou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

A operação ocorreu na zona de Kastri, na ilha de Gavdos e 16 mulheres, três crianças e um homem foram transportados para o porto de Karaves na sequência da ação.

Foi ainda "efetuado o resgate médico de um migrante, que apresentava sinais de indisposição física", pode ler-se no comunicado.

"Os restantes migrantes foram acompanhados por terra pelas autoridades competentes", detalhou ainda a AMN.

A Polícia Marítima está na Grécia integrada na missão "Joint Operation (JO) Greece 2026", coordenada pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex), em apoio à Guarda Costeira helénica, que tem como objetivo contribuir para "a vigilância da fronteira marítima externa da União Europeia e para a resposta operacional a situações que coloquem em risco a vida humana no mar".

A AMN tinha divulgado no domingo que elementos da Polícia Marítima resgataram 42 migrantes ao largo da ilha grega de Gavdos.

Polícia Marítima resgata 42 migrantes ao largo da ilha grega de Gavdos Elementos da Polícia Marítima resgataram 42 migrantes ao largo da ilha grega de Gavdos, no âmbito da missão "Joint Operation Greece 2026", divulgou hoje a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em Outubro, a Polícia Marítima resgatou 44 migrantes nesta mesma ilha.