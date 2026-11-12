Meta de electrificação exige duplicar renováveis

O subsecretário geral das Nações Unidas Jorge Moreira da Silva afirmou à Lusa que elevar de 23% para 35% o peso da eletricidade no consumo final de energia até 2035 implica "duplicar as energias renováveis todos os anos".

A meta faz parte da Agenda de Ação da presidência da 31.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP31) e pretende acelerar a substituição do uso direto de combustíveis fósseis por eletricidade nos transportes, na indústria e nos edifícios.

"Este objetivo de eletrificação é um objetivo que vai obrigar os países a investimentos muito significativos em infraestruturas", afirmou o diretor-executivo do Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos.

Nos transportes, cumprir a meta implica, na avaliação de Moreira da Silva, "passar a mobilidade elétrica de um peso que hoje tem de cerca de 25% para 50% do volume de vendas anual de veículos". O responsável apontou também a necessidade de reforçar a capacidade de armazenamento de energia.

Jorge Moreira da Silva considerou que a experiência portuguesa pode contribuir para a cooperação internacional nesta área. "Portugal tem pergaminhos na área das energias renováveis, da eficiência energética", afirmou.

Na abertura da conferência, o secretário executivo das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, Simon Stiell, apontou a expansão das redes elétricas e o aumento da capacidade de produção renovável entre as prioridades para acelerar a aplicação dos compromissos climáticos.

A COP31 começou na segunda-feira em Antália, no sul da Turquia, e reúne até dia 20 representantes de quase 200 países. A cimeira de chefes de Estado e de Governo realiza-se a 11 e 12 de novembro, sob a presidência do chefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan.

Pela primeira vez, dois países repartem a liderança da conferência. A Turquia acolhe a cimeira e assume a presidência formal, a cargo do ministro do Ambiente, Murat Kurum, enquanto a Austrália conduz as negociações, sob a direção do ministro do Clima e da Energia, Chris Bowen.

Em Antália começa também o segundo balanço mundial do Acordo de Paris, que deverá ficar concluído em 2028 e avaliará o progresso coletivo dos países na redução de emissões, na adaptação às alterações climáticas e no financiamento da ação climática.