PSD salienta que Porto Santo prepara teste de funcionamento exclusivo com energias renováveis

O Porto Santo poderá funcionar, em vários períodos do ano, exclusivamente com recurso a energias renováveis, mantendo a central térmica parada. A possibilidade foi avançada pela deputada social-democrata Vânia Jesus à ministra do Ambiente, que se desloca à ilha a 13 de Novembro para avaliar os investimentos realizados e acompanhar um teste de funcionamento apenas com energias renováveis.

A informação da deputada madeirense na Assembleia da República foi transmitida durante a audição de Maria da Graça Carvalho no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2027, na sequência de uma intervenção da eleita do PSD, Vânia Jesus, que destacou a ambição de transformar o Porto Santo numa ilha 100% renovável.

A parlamentar questionou a governante sobre o caminho percorrido desde o projecto "Porto Santo Sustentável" e as perspectivas de alcançar esse objectivo. Vânia Jesus procurou também obter garantias de que os investimentos se traduzirão em benefícios concretos para a população e para a economia local, nomeadamente através da redução dos custos da electricidade, do reforço da segurança do abastecimento, da electrificação dos transportes e da descarbonização de sectores como o turismo, a água e os resíduos.

A deputada lembrou o financiamento de mais de 11 milhões de euros, através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), destinado ao sistema de baterias, bem como o reforço de 18,9 milhões de euros para a energia eólica e a instalação de sistemas fotovoltaicos.

Estes investimentos poderão permitir que a ilha funcione, em determinados períodos do ano, sem recurso à central térmica, num passo que Vânia Jesus considera decisivo para a descarbonização e a sustentabilidade energética do Porto Santo.

Na mesma intervenção, Vânia Jesus voltou a alertar para as dificuldades de acesso da Região Autónoma da Madeira a determinadas linhas de financiamento do Fundo Ambiental.

"A verdade é que o plano anual do Fundo Ambiental integra um programa de avisos sem assegurar, de forma obrigatória, uma abrangência nacional, situação que, na prática, tem limitado o acesso da Região a várias oportunidades de financiamento", afirmou.

A deputada apelou à ministra para que reavalie esta situação e promova condições de acesso mais justas e equilibradas, garantindo que a Madeira não fica excluída de instrumentos nacionais de apoio à transição energética e ambiental.