Homem de 63 anos detido por tráfico de droga em Machico

Um homem de 63 anos, natural e residente no concelho de Machico, foi detido na passada sexta-feira, em flagrante delito, por suspeita de tráfico de estupefacientes, informou hoje o Comando Regional da Madeira da PSP.

A detenção foi realizada pela Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Machico, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga, depois de os agentes detectarem uma transacção de produto estupefaciente.

Na sequência da intervenção policial, foi identificado o comprador, que tinha na sua posse uma dose de haxixe e outra de liamba. Ao suspeito foram apreendidas 28 doses de haxixe.

Posteriormente, uma busca domiciliária permitiu apreender mais 842 doses de haxixe, duas doses de Bloom, 940 euros em numerário e diverso material utilizado na preparação e acondicionamento das doses individuais.

Segundo a PSP, o homem é reincidente na prática de crimes da mesma natureza. Contudo, por motivos de saúde, foi libertado após a constituição de Termo de Identidade e Residência, tendo sido notificado para "comparecer em tribunal na próxima segunda-feira", informa.

O Comando Regional da Madeira aproveita a ocorrência para alertar para os perigos associados ao consumo de drogas, em particular das substâncias sintéticas, devido ao seu elevado potencial de dependência e aos efeitos nocivos que podem provocar, mesmo a curto prazo.