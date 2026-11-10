Nove anos para abrir dois hotéis

Concurso da Ponta do Pargo admite quase uma década para a construção e abertura de duas unidades de cinco estrelas. Governo reduziu em 1,6 milhões de euros o preço mínimo dos terrenos e facilitou as condições de pagamento. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira de 10 de Novembro de 2026.

Já o maior destaque gráfico da primeira página vai para "À espera de um lar". Na rubrica 'No Rasto De' desta terça-feira damos conta que a antiga escola de São Jorge continua sem nova utilização. A promessa de 72 camas, feita em 2021, permanece sem data para execução.

Saiba também que "Madeirense deu voz ao jogo". Vicente Jardim fez história ao dirigir um jogo de basquetebol com microfone, numa experiência inédita em Portugal que ganhou dimensão internacional. Aos 25 anos, sonha chegar aos Jogos Olímpicos.

Nos 'Casos do Dia' saiba que "Traficantes recusam julgamento na Madeira". Envolvidos no processo das 7,5 toneladas de cocaína apresentaram uma reclamação contra a realização do julgamento na Região P.10

E ainda: "‘Charles’ ameaça inundar". Nova depressão traz chuva forte, trovoada e rajadas até 130 km/h. IPMA emite avisos laranja para esta noite e madrugada de quarta-feira, período considerado mais crítico. Melhoria do tempo só deverá chegar no sábado.

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