Bispos pedem respostas eficazes para a crise da habitação no Dia Mundial dos Pobres

A crise da habitação e as dificuldades sentidas por muitas famílias em Portugal estão no centro da mensagem divulgada hoje pela Conferência Episcopal Portuguesa para o X Dia Mundial dos Pobres, que se assinala no próximo domingo, 15 de Novembro. Os bispos defendem que a pobreza não é uma fatalidade e reclamam respostas públicas eficazes, considerando que a falta de habitação compromete também o futuro dos jovens.

Numa nota intitulada "Deus prepara uma casa para os pobres", divulgada ontem pela Comissão Episcopal da Pastoral Social, a Igreja considera que a crise habitacional "compromete a vida de muitas famílias e, de modo especial, o futuro dos jovens".

Partindo da mensagem do Papa Leão XIV para esta jornada, os bispos sublinham que "a Igreja é chamada a escutar o clamor dos pobres e a fazê-lo seu", defendendo que a resposta à falta de habitação exige políticas públicas justas e duradouras, capazes de comprometer os sucessivos governos, mas também medidas com efeitos imediatos.

A Comissão Episcopal considera que esta é "uma responsabilidade primeira do Estado", sem dispensar a intervenção da Igreja, a quem pede "uma reflexão profunda e gestos concretos" para encontrar soluções em conjunto com as pessoas mais afectadas pela falta de casa.

O Dia Mundial dos Pobres foi instituído há dez anos pelo Papa Francisco, no encerramento do Jubileu Extraordinário da Misericórdia. A iniciativa pretende dar espaço às pessoas em situação de pobreza, não apenas como destinatárias de ajuda, mas também como intervenientes com voz e capacidade de decisão.

A nota termina com um apelo às comunidades católicas para que sejam uma "tenda aberta a todos", constituindo lugares de abrigo, escuta e partilha, onde ninguém fique à porta.