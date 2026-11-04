XXIII Feira das Vontades de 10 a 14 de Novembro

Este ano, a XXIII Edição da Feira das Vontades decorrerá de 10 a 14 de Novembro, na Placa Central e no Largo da Restauração, reunindo cerca de 70 instituições num espaço aberto à comunidade.

Promovida pela Associação Casa do Voluntário, a Feira das Vontades é organizada em colaboração com uma comissão constituída pelas seguintes instituições: Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal - Garouta do Calhau, Causa Social - Associação para a Promoção da Cidadania, Direcção Regional de Juventude, Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Casa de Saúde Câmara Pestana - Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus e Casa São José.

A Feira das Vontades surgiu em 2003 com o objectivo de criar um espaço de encontro, partilha e valorização do voluntariado, desenvolvidos pelas diferentes Instituições da Região. Ao longo dos anos, a Feira das Vontades tem vindo a afirmar-se como um momento de celebração da solidariedade, da participação cívica e do espírito de comunidade, proporcionando às organizações um espaço privilegiado para dar a conhecer o seu trabalho, os seus projectos e as suas causas, aproximando simultaneamente a população das diversas formas de participação e intervenção na comunidade. Associação Casa do Voluntário

As instituições participantes contribuirão igualmente para abrilhantar o evento com momentos de animação de palco, contando ainda com a presença de artistas convidados, que enriquecerão a programação.

A Feira das Vontades compreenderá o seguinte horário:

• 10 de Novembro (terça-feira) - 12:00 às 21:00;

• 11 de Novembro (quarta-feira) - 10:00 às 20:00;

• 12 de Novembro (quinta-feira) - 10:00 às 20:00;

• 13 de Novembro (sexta-feira) - 10:00 às 21:00.

• 14 de Novembro (sábado) - 10:00 às 21:00.

Instituições participantes na edição deste ano

· Associação Casa do Voluntário

· Casa São José

· Causa Social - Associação para a Promoção da Cidadania

· Casa de Saúde Câmara Pestana - Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus

· Direção Regional de Juventude

· Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro

· ADCF - Garouta do Calhau

· Centro Comunitário da Várzea

· Centro Comunitário os Viveiros

· Centro Comunitário das Murteiras

· Centro Comunitário de Santo Amaro

· Centro Comunitário da Quinta Falcão

· Lugar de Memórias I e II

· Lugar de Vivências I e II

· Associação Casa do Voluntário - Polo do Porto Santo

· AAIW - Associação Amigos Irmã Wilson

· AAMA - Associação Amigos dos Animais do Porto Santo

· ACAPO - Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal

· ACRAM- Associação Cultural e Recreativa dos Africanos na Madeira

· ADBRAVA- Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava

· ADESCA - Associação de Desenvolvimento Social e Cultural da Camacha

· ALVD- Associação dos Leigos Voluntários Dehonianos

· APPDA-Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo da Madeira

· Associação Acolher Madeira

· Associação ANIMAD

· Associação Centro Luís de Camões

· Associação dos Amigos dos Cuidados Paliativos da R.A.M.

· Associação Ucrânia com Amor

· Associação Família Entrelaços

· Associação Protetora dos Pobres

· Associação Para Pessoas com Autismo "Os Grandes Azuis"

· Câmara de Lobos Viva - Associação de Desenvolvimento Comunitário

· Cáritas Diocesana do Funchal

· CASA- Centro de Apoio ao Sem Abrigo

· Casa do Povo de Gaula

· Casa do Povo do Curral das Freiras

· Casa do Povo do Santo da Serra

· Causa Social - Casa de Acolhimento - Aconchego

· Centro de Dia da Casa do Povo de São Roque

· Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família – Irmãs Hospitaleiras

· Centro Social e Paroquial de Santa Cecília

· Centro Social e Paroquial de Santo António

· Fundação Mário Miguel Lar de Idosos do Porto Moniz

· Instituto São João de Deus Funchal

· IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM

Polo Comunitário de Santo Amaro

Polo Comunitário da Ribeira Grande

Polo Comunitário da Nazaré

Polo Comunitário do Ribeiro Real

Polo Comunitário da Comandante Camacho de Freitas

Polo Comunitário da Torre

Polo Comunitario de Santa Luzia;

Projecto Renascer Nogueira

· Lar de Idosos do Porto da Cruz

· Os Especiais - Associação de Inclusão Social

· Pegadas do Coração

· Projecto Podengo - ESFF

· Santa Casa da Misericórdia da Calheta

· Santa Casa da Misericórdia de Machico

· Santa Casa da Misericórdia do Funchal

· SociohabitaFunchal E. M.

Centro Comunitário do Pico dos Barcelos;

Centro Comunitário do Galeão

Centro Música@arte

Espaço Sénior das Cruzes

Centro Comunitário de São Gonçalo

Atelier de Artes Plásticas da Quinta Falcão

Centro Comunitário do Palheiro Ferreiro

Centro Comunitário da Quinta Josefina

· SPAD - Sociedade Protetora dos Animais Domésticos