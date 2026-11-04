Resultados demonstram vontade de virar a página

O Parlamento Europeu considerou hoje que os resultados das eleições intercalares nos Estados Unidos, com a mudança do controlo do Congresso dos republicanos para os democratas, representam um sinal de que os norte-americanos querem "virar a página".

"A mudança do controlo do Congresso dos republicanos para os democratas transmite uma mensagem política inequívoca: o povo norte-americano quer virar a página da agenda do [Presidente norte-americano] Donald Trump", reagiu em comunicado divulgado em Bruxelas o presidente da Delegação do Parlamento Europeu para as Relações com os Estados Unidos, Brando Benifei.

"Desde o aumento do custo de vida à guerra no Irão, passando pelas políticas repressivas em matéria de direitos civis e cidadania e pelas operações do Serviço de Imigração e Controlo das Alfândegas, a mensagem é clara: os eleitores exigem uma mudança de rumo, e o novo Congresso deve traduzir essa vontade em medidas concretas", acrescenta o eurodeputado socialista italiano, numa declaração divulgada pela instituição após os resultados eleitorais.

Para Brando Benifei, "é essencial que o congresso reafirme plenamente as suas prerrogativas constitucionais, após anos de repetidos excessos de poder por parte do executivo, incluindo em matérias de direito internacional".

Na declaração, o responsável manifesta a esperança de que a nova legislatura represente um "novo começo para o diálogo e a cooperação entre as instituições" europeias e norte-americanas, sublinhando que a relação transatlântica continua a ser indispensável para a segurança europeia, a competitividade económica e o bem-estar dos cidadãos e das empresas.

Saudando os membros recém-eleitos da Câmara dos Representantes e do Senado dos Estados Unidos, Brando Benifei defende o relançamento de uma "agenda positiva e ambiciosa".

Entre as prioridades para relançar a parceria, o eurodeputado destaca o regresso progressivo a tarifas aduaneiras zero de parte a parte, o reforço do apoio à Ucrânia face à agressão russa e a procura de uma solução para a crise no Médio Oriente.

A cooperação estratégica em matérias-primas críticas e semicondutores é outra das áreas apontadas, bem como o reforço das cadeias de abastecimento e o combate às distorções no comércio mundial e à concorrência desleal.

"É agora o momento de reconstruir a confiança e investir numa parceria entre aliados, assente na reciprocidade e em interesses estratégicos comuns", afirma ainda.

Brando Benifei é também copresidente do Diálogo Transatlântico entre Legisladores, que reúne representantes do Parlamento Europeu e do Congresso dos Estados Unidos.

A vitória democrata nas eleições intercalares entrega ao partido o controlo do Congresso e deverá limitar a ação do Presidente Donald Trump nos últimos dois anos do mandato.

A partir do início de janeiro, quando os novos eleitos tomarem posse, os democratas poderão definir a agenda legislativa, condicionar o orçamento federal, bloquear nomeações presidenciais e lançar investigações parlamentares sobre o Presidente republicano e membros da sua administração.

Donald Trump continuará, contudo, a dispor de instrumentos importantes de poder, incluindo o veto presidencial e competências próprias do poder executivo.