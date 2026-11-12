Albuquerque destaca apoio de quase 42 milhões às instituições sociais

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, destacou, esta tarde, o papel das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) na resposta às necessidades da população madeirense, sublinhando que o Executivo apoia estas entidades com uma verba de quase 42 milhões de euros.

À margem de uma visita à Feira das Vontades, que decorre na Praça do Povo, no Funchal, Albuquerque considerou que estas instituições desempenham um trabalho fundamental nas diferentes áreas de apoio social, nomeadamente na saúde mental, nos cuidados paliativos e no acompanhamento das populações mais vulneráveis.

"Estas instituições fazem aquilo que compete ao Estado fazer, fazem de forma mais eficaz, mais racional, com maior flexibilidade", afirmou, defendendo que grande parte das funções sociais do Estado são asseguradas por estas organizações.

O governante salientou também o contributo dos voluntários que estão à frente de muitas destas instituições, considerando que o modelo tem demonstrado capacidade para responder às necessidades sociais de forma mais célere e menos burocrática do que os serviços públicos.