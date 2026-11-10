Funchal encerra serviços não essenciais até às 13 horas de quarta-feira

Face às adversas condições meteorológicas – Aviso VERMELHO E LARANJA - previstas para a Região e para o Funchal, hoje e amanhã, a Câmara Municipal do Funchal informa que, por motivos de prevenção e salvaguarda da segurança dos funcionários e das populações, nomeadamente no que se refere aos riscos de deslocação, a partir das 16 horas de hoje e até às 13 horas de amanhã, quarta-feira, 11 de Novembro, os serviços municipais estarão encerrados.

Exceptuam-se desta situação, os serviços essenciais, bem como outros que se revelem necessários para assegurar a continuidade dos serviços indispensáveis e a prestação de apoio às populações.