Abertura da Feira das Vontades adiada para as 13 horas de quarta-feira

A abertura da Feira das Vontades, organizada pela Associação Casa do Voluntário, foi adiada para as 13 horas de amanhã, quarta-feira, dia 11 de Novembro, na sequência das condições meteorológicas adversas previstas a partir de hoje.

A inauguração foi então reagendada para as 17 horas de 11 de Novembro. "Salientamos que, atendendo à evolução das condições meteorológicas, poderão verificar-se eventuais alterações à programação, as quais serão oportunamente comunicadas", aponta nota à imprensa.