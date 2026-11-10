Sub-14 dão o primeiro passo rumo ao futuro do andebol

As seleções regionais sub-14 de andebol, masculina e feminina, deram início aos trabalhos, assinalando o arranque de um projeto que pretende acompanhar, desenvolver e potenciar os jovens talentos da modalidade na Região.

Sob orientação dos selecciondores Pedro Luiz, na equipa masculina, e Duarte Freitas, na formação feminina, a iniciativa, promovida pela Associação de Andebol da Madeira (AAM), terá continuidade ao longo de toda a época desportiva, centrando-se no aperfeiçoamento das competências técnicas, tácticas e individuais dos atletas, proporcionando-lhes novas experiências e oportunidades de evolução.

O projeto pretende igualmente juntar jovens jogadores que começam a evidenciar-se nestas idades, criando oportunidades de convívio, partilha e aprendizagem entre atletas de diferentes clubes. Uma dinâmica que procura reforçar o espírito de grupo e estimular o gosto pela prática do andebol.

Este trabalho será desenvolvido pela AAM em articulação com a Federação de Andebol de Portugal, numa estratégia conjunta de valorização da formação, identificação de novos talentos e acompanhamento do seu percurso desportivo.

Mais do que preparar os jovens para os desafios do presente, a iniciativa assume-se como um investimento no futuro do andebol madeirense, procurando criar condições para que os atletas possam crescer, evoluir e atingir novos patamares na modalidade.