SEMEAR leva sabores tradicionais à freguesia de São Pedro

No âmbito da implementação da Estratégia Alimentar do Funchal - SEMEAR, a Câmara Municipal do Funchal continua a percorrer as juntas de freguesia do concelho, promovendo um conjunto de showcookings dedicados à valorização da gastronomia tradicional madeirense.

Hoje, a Junta de Freguesia de São Pedro acolheu mais uma sessão desta iniciativa, dinamizada pela A Biqueira e dirigida à comunidade local. Os participantes tiveram a oportunidade de acompanhar a confecção de uma tradicional sopa de couve, uma das receitas tradicionais da região.

A iniciativa contou com a presença da vereadora com o pelouro da Saúde, Helena Leal, e do presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Manuel Filipe.

Na ocasião, Helena Leal destacou que estas sessões têm como objectivo promover uma alimentação mais saudável, sustentável, inclusiva e acessível a todos, demonstrando que, através de ingredientes simples e ao alcance da comunidade, é possível preparar refeições equilibradas e saborosas.

A vereadora reforçou ainda a importância da alimentação enquanto fator determinante para a promoção da saúde.

A dinamização destes showcookings nas 10 juntas de freguesia do concelho pretende ainda aproximar a população das suas raízes e tradições gastronómicas, incentivando simultaneamente a utilização de produtos locais e sazonais.