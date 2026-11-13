Rumo eléctrico

A ministra do Ambiente, em entrevista ao DIÁRIO, confirma apoios à compra de carros eléctricos por famílias vulneráveis e microempresas da Madeira. Estamos rumo ao eléctrico. Maria da Graça Carvalho detalha o fundo de 48 milhões de euros, defende o reforço das reservas de gás e revela projectos para prevenir cheias e derrocadas. A entrevista que pode ser lida nas páginas 22 e 23 é manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO.

No nosso ‘Final Feliz’ mostramos a receita para um recomeço. Rui Miguel Moreira foi chefe de cozinha na Europa, perdeu tudo e acabou a dormir num banco de jardim no Funchal. O chef voltou à cozinha e transformou a sua história de superação num livro. Leia nas páginas 24 e 25.

Na ‘ressaca’ da depressão Charles, falamos dos bananais destruídos e seguros contestados. Entre as páginas 2 e 7, abordamos os prejuízos na agricultura. Os peritos avaliam os estragos, mas há produtores que estimam receber apenas três euros por bananeira. Dezanove percursos pedestres continuam encerrados, persistem problemas no abastecimento de água e há zonas sob avaliação.

Nas páginas 12 e 13, uma obra concentra 42% das adjudicações. A construção de 71 habitações na Quinta das Freiras, no Funchal, representa 14 dos 34 milhões de euros contratados em Outubro. No total, foram publicados 250 contratos públicos.

Por fim, nos Casos do Dia, destaque para uma megaoperação de droga com detenções. Cerca de 50 agentes da PSP realizaram buscas em 13 residências no Funchal e Caniço. A operação terá resultado numa dezena de detenções e na apreensão de droga, dinheiro e armas. Ainda nessa secção: família não desiste de encontrar nadador-salvador. Para ler nas páginas 14 e 15.

Estas e outras notícias constam da edição desta sexta-feira do seu DIÁRIO, disponível em papel e na versão e-paper. Para acompanhar esta jornada informativa pode aceder ao site dnoticias.pt ou ouvir a rádio TSF-Madeira.

Bom dia com o seu DIÁRIO.