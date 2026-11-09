Habitação leva manifestantes às ruas do Funchal no sábado

O Movimento Porta a Porta e a plataforma Casas para Viver vão promover, no próximo sábado, 14 de Novembro, uma jornada de protesto no Funchal em defesa do direito à habitação e por melhores condições de vida.

A iniciativa pretende alertar para as dificuldades no acesso a habitação e a perda de poder de compra, problemas que, segundo as organizações promotoras, afectam milhares de famílias na Região.

A mobilização terá dois momentos principais. O primeiro está marcado para as 11 horas, na Rua Fernão de Ornelas, onde terá início a concentração e um conjunto de acções de protesto ao longo da manhã.

Durante a tarde, às 17 horas, está prevista uma nova concentração na Praça do Município, seguida de uma marcha pelas ruas do Funchal até à Assembleia Legislativa da Madeira. Esta manifestação é organizada pela plataforma Casas para Viver e pelo grupo Terreiro das Lutas.

Junto ao parlamento regional estão previstas actuações de um coro popular e dos artistas Tiago Sena, Catarina e Cristiano Luís.

Os promotores apelam à participação da população, defendendo que a jornada pretende permitir que pessoas com diferentes horários e disponibilidades se associem à mobilização. "O que nos une é a defesa do direito à habitação, da dignidade e de melhores condições de vida para todos", referem.