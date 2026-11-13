Homem de 45 anos fica em prisão preventiva por violência doméstica
Detenção foi efectuada pela PSP em Machico, no passado sábado
Um homem, de 45 anos, ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP), em Machico, por fortes indícios da prática do crime de violência doméstica.
Segundo informa o Comando Regional da Madeira da PSP, a detenção ocorreu no passado sábado, dia 7 de Novembro, na sequência de uma intervenção policial na residência do suspeito.
Durante as diligências, os elementos da patrulha constataram factos susceptíveis de configurar a prática daquele crime e recolheram elementos probatórios que fundamentaram a detenção.
Após ter sido presente à autoridade judiciária competente, foi-lhe aplicada a medida de coacção mais gravosa, a prisão preventiva.
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo