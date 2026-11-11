Câmara de Lobos assegurou rápida resposta nas cinco freguesias

A passagem da depressão Charles por Câmara de Lobos provocou 28 ocorrências, até às 13 horas desta quarta-feira, o que obrigou à mobilização de vários meios de socorro e equipas municipais nas cinco freguesias do concelho.

Segundo a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, as situações registadas estiveram sobretudo relacionadas com movimentos de massa, quedas de árvores, desabamento de estruturas edificadas e obstrução de vias. As operações de resposta contaram com o apoio de 22 viaturas e dois meios especiais, numa intervenção articulada entre os serviços municipais, o Serviço Municipal de Protecção Civil e os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

Ao amanhecer, o presidente da autarquia, Celso Bettencourt, acompanhado pelo restante executivo municipal, deslocou-se ao terreno para avaliar os estragos e acompanhar os trabalhos de limpeza e desobstrução.

Foi uma noite de trabalho intenso. Tivemos equipas nas cinco freguesias a sinalizar ocorrências, a monitorizar os pontos críticos e a intervir. A preparação e a coordenação permitiram-nos responder com rapidez Celso Bettencourt, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos

Às 13 horas, quatro arruamentos municipais permaneciam encerrados à circulação automóvel, enquanto decorriam operações de remoção de materiais, limpeza e reposição das condições de segurança.

Apesar da melhoria das condições meteorológicas, a autarquia alerta para a possibilidade de novas derrocadas, quedas de materiais e desabamentos, recomendando à população que respeite a sinalização e os acessos interditos e evite aproximar-se de taludes, muros ou estruturas que apresentem sinais de instabilidade.

Celso Bettencourt agradeceu ainda o empenho dos trabalhadores municipais, dos bombeiros e das equipas de Protecção Civil, bem como a colaboração das juntas de freguesia e da população no cumprimento das recomendações das autoridades.