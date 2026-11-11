Junta de Freguesia de Machico inundada e com elevados danos

As instalações da Junta de Freguesia de Machico encontram-se inundadas e com elevados danos materiais, na sequência da chuva intensa associada à passagem da depressão Charles pela Madeira.

O edifício, localizado na zona do Mercado Velho, foi atingido pelas inundações que afectam a baixa da cidade, onde a água alcançou cerca de um metro de altura.

Baixa de Machico totalmente inundada Vídeos do fotojornalista Rui Silva/ASPRESS ilustram o estado em que se encontra o concelho

A situação provocou estragos significativos nas instalações da autarquia, numa altura em que toda a zona envolvente permanece tomada pela água.

A baixa de Machico tem sido uma das áreas mais afectadas pelo mau tempo, com a precipitação intensa a sobrecarregar os sistemas de drenagem e a provocar inundações em vários pontos do centro da cidade.