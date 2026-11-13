CDS aponta falta de muro de suporte em estrada da Ponta do Sol

A deputada do CDS-PP Madeira, Sara Madalena, alertou esta sexta-feira para os danos provocados pelas recentes intempéries na Estrada do Livramento – Levada do Poiso, na Ponta do Sol, apontando a ausência de um muro de suporte como um problema estrutural naquele troço.

Numa conferência de imprensa realizada no local, a deputada considerou que, apesar de os estragos não serem de grande dimensão, evidenciam a necessidade de intervenção na estrada, que não dispõe de muro de suporte na parte Sul.

Sara Madalena recordou que o partido já tinha chamado a atenção para esta situação em 2021, quando exercia funções como vereadora na Câmara Municipal da Ponta do Sol. A 28 de Janeiro desse ano, o CDS-PP apresentou uma recomendação ao executivo camarário para alertar para a necessidade de construir um muro de suporte naquele troço.

"Ora, essa recomendação está em acta, na acta da reunião de 28 de Janeiro, e foi feita como quase todas as propostas do CDS: tábua rasa", afirmou a centrista citada em comunciado.

A deputada criticou ainda o PS por ter apresentado recentemente, na Assembleia Legislativa da Madeira, uma proposta que, segundo o CDS-PP, prevê a inversão do ónus da prova relativamente à responsabilidade dos governantes por danos causados a terceiros na sequência de eventos relacionados com as estradas.

Perante esta situação, Sara Madalena questionou se o PS está disponível para assumir responsabilidades pelo desabamento, tendo em conta que a recomendação sobre a falta de muro de suporte foi apresentada quando o partido liderava o executivo municipal.

"Tendo sido feita a recomendação ainda num executivo PS, que sabia — porque está escrito — que havia esta vicissitude, que é uma estrada sem muro de suporte, estará então o PS disponível para arcar com as consequências deste desabamento?", questionou.