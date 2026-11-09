37 anos da queda do Muro de Berlim assinalado pela Comissão Europeia

A Comissão Europeia assinalou hoje, 9 de Novembro, os 37 anos da queda do Muro de Berlim, acontecimento que marcou uma viragem na história da Europa e abriu caminho à reunificação alemã e a uma maior união entre os países europeus.

Numa publicação na sua página oficial no Facebook, a instituição recorda o momento de 9 de Novembro de 1989 como um acontecimento que trouxe esperança e permitiu iniciar um novo capítulo na história europeia.

"Hoje, recordamos a coragem daqueles que lutaram pela liberdade e das pessoas que ajudaram a construir um novo capítulo da história da Europa", refere a Comissão Europeia.

A queda do Muro de Berlim, que durante quase três décadas dividiu a cidade em Berlim Ocidental e Berlim Oriental, tornou-se um dos símbolos do fim da divisão da Europa durante a Guerra Fria. O acontecimento antecedeu a reunificação da Alemanha, concretizada em 3 de Outubro de 1990.