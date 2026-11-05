JPP questiona garantias de intervenção nos pontos de risco das estradas

A deputada do Juntos Pelo Povo (JPP), Jéssica Teles, alertou para os riscos existentes nas estradas regionais, sobretudo numa altura em que o aumento da precipitação agrava a possibilidade de derrocadas e quedas de pedras. A parlamentar recordou ocorrências registadas nos últimos meses, considerando que a segurança rodoviária não pode ser uma preocupação apenas quando as vias são encerradas ou depois de acontecerem acidentes.

Jéssica Teles defendeu que o Governo Regional tem a responsabilidade de monitorizar os troços mais vulneráveis e assegurar que as intervenções necessárias são realizadas preventivamente. Nesse sentido, questionou o PS sobre as garantias de que a identificação dos pontos de risco, prevista no diploma, dará origem a medidas concretas.

"Que garantias temos que as identificações dos riscos vão dar origem a intervenções com prazos definidos e meios para serem concretizadas, em vez de produzir mais relatórios e procedimentos administrativos?", perguntou.

A deputada considerou que o objectivo deve ser evitar tragédias, defendendo que o Governo Regional deve investir na resolução dos problemas identificados, em vez de actuar apenas depois das ocorrências.