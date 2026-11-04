Ponta do Sol disponibiliza Escola Virtual a mais de 400 alunos do 1.º ciclo

A Câmara Municipal da Ponta do Sol vai disponibilizar o acesso gratuito à plataforma digital Escola Virtual, da Porto Editora, a mais de 400 alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico das escolas do concelho, num investimento de cerca de 5 mil euros.

A medida abrange igualmente os alunos da EB1/PE do Lombo dos Canhas, da EB1/PE da Lombada e da EB1/PE/C da Ponta do Sol, sendo os encargos com a aquisição das licenças integralmente suportados pela autarquia, sem custos para as famílias.

A plataforma disponibiliza conteúdos e recursos pedagógicos destinados aos alunos do 1.º ao 4.º ano de escolaridade, nas disciplinas de Português, Matemática, Estudo do Meio e Inglês. Entre as funcionalidades encontram-se aulas interactivas, vídeos, jogos educativos, testes com avaliação automática, sugestões personalizadas e relatórios de progresso, permitindo complementar as aprendizagens realizadas em sala de aula.

A vereadora Mirla Fernandes, que esta manhã, entregou os acessos na EB1/PE de Carvalhal e Carreira, destacou a importância desta aposta na modernização dos recursos educativos e na promoção de melhores condições de aprendizagem.

A Escola Virtual tem-se revelado uma ferramenta importante no desenvolvimento e na consolidação das aprendizagens realizadas em contexto de sala de aula. Os resultados positivos que temos observado reforçam a nossa vontade de manter esta aposta e continuar a proporcionar aos nossos alunos o acesso a recursos educativos de qualidade Mirla Fernandes, vereadora da Câmara Municipal da Ponta do Sol

A responsável sublinha ainda que o investimento na educação constitui uma prioridade do executivo municipal. "Queremos garantir que as nossas crianças dispõem das melhores condições e oportunidades para aprender, crescer e construir o seu futuro", acrescenta.

Com esta iniciativa, a Câmara Municipal da Ponta do Sol pretende reforçar o apoio às famílias e contribuir para uma maior igualdade de oportunidades no acesso a ferramentas digitais de aprendizagem.