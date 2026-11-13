EUA diz que abateu dois drones dirigidos a radar no Bahrein, cuja destruição Teerão reivindica

O exército norte-americano afirmou hoje que abateu dois drones iranianos que tinham sido lançados para atingir um radar no Bahrein, embora Teerão tenha reivindicado a destruição de um "radar de alerta" nesse país do golfo.

A Guarda Revolucionária do Irão "lançou dois drones de ataque em direção ao Bahrein e ambos foram abatidos pelas forças norte-americanas. Não houve feridos nem danos", escreveu o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), num comunicado publicado na rede social X.

Por sua vez, Teerão garantiu ter destruído um radar norte-americano no Bahrein, numa área onde se encontram outras instalações militares dos Estados Unidos no país, e anunciou que outro petroleiro tinha sido atingido por uma mina submarina no estreito de Ormuz.

A alegação do Irão de ter atingido o radar e a sua versão sobre o incidente com o petroleiro não puderam ser verificadas de forma independente.

Num comunicado, o exército iraniano anunciou a operação que descreveu de forma sucinta, levada a cabo na última madrugada, sem fornecer detalhes sobre o local onde este radar operava nem sobre o alcance do ataque.

Foi a primeira vez que o Irão comunicou ter atacado uma instalação no Bahrein desde setembro.

Segundo o corpo militar, tratou-se de uma resposta a um ataque anterior por parte dos Estados Unidos contra uma torre de telecomunicações ao serviço de Teerão em Sirik, na província iraniana de Hormozgán, situada em frente ao estreito de Ormuz.

"É um aviso sério ao inimigo agressor para que ponha fim às suas provocações aéreas e ao contrabando de petróleo no estreito de Ormuz", acrescentou a Guarda Revolucionária.

As forças iranianas acrescentaram que, caso se repita uma agressão como a de Sirik, os seus combatentes "encontram-se em alerta máximo para um confronto sem limites".

O Irão atacou inúmeras bases norte-americanas em países do Médio Oriente, como o Qatar, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, entre outros, durante os mais de oito meses de guerra, que se encontra num impasse, sem grandes operações militares nem avanços nas negociações de paz.

Segundo meios de comunicação como o jornal norte-americano The New York Times, a República Islâmica causou graves danos em algumas dessas bases, graças ao seu programa de mísseis balísticos, além de drones.

O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Mohsen Rezaei, ameaçou na quinta-feira atacar bases norte-americanas na Europa caso estas sejam utilizadas para atacar Teerão.