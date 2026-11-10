Estoril-Marítimo será disputado a 4 de Janeiro de 2027

O jogo do Marítimo no Estoril já tem data marcada, após acordo entre as partes. A Liga Portugal, em comunicado, confirmou o reagendamento da partida para o dia 4 de Janeiro de 2027, uma segunda-feira, pelas 20h15, após ainda auscultação ao operador televisivo, a Sport TV, confirmando a noticia já avançada pelo DIÁRIO, que apontava a realização do jogo para o primeiro fim-de-semana de 2027

O jogo entre 'canarinhos' e verde-rubros estava inicialmente agendado para as 15h30 de domingo passado, mas o Marítimo não conseguiu viajar para Lisboa devido ao mau tempo na Madeira causado pela depressão Bruna.