Acumulação de água fecha Rua 5 de Outubro

A Rua 5 de Outubro, no Funchal, encontra-se neste momento encerrada à circulação automóvel no troço compreendido entre o Bazar do Povo e a Praça da Autonomia, devido à acumulação de água na via pública.

O condicionamento surge na sequência da precipitação intensa associada à passagem da depressão Charles, que continua a afectar a Madeira durante esta madrugada.

Também a Avenida do Mar poderá vir a ser encerrada ao trânsito, caso se mantenha ou agrave a acumulação de água nessa zona da cidade. Para já, esta possibilidade ainda não está confirmada, mas existe grande probabilidade de se efectivar.

Os automobilistas devem evitar a zona e procurar percursos alternativos, respeitando a sinalização e as indicações das autoridades.