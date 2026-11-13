Governo e administração pública com "funcionamento normal" apesar das falhas da Microsoft

O Governo afirmou hoje que está assegurado o "funcionamento normal" do executivo e da administração pública, apesar do impacto em várias ferramentas informáticas devido aos constrangimentos nos serviços da Microsoft.

"Desde quinta-feira, dia 12 de novembro, que a utilização das ferramentas da plataforma Microsoft 365, utilizada pela generalidade dos serviços da Administração Pública e do próprio Governo, está condicionada a nível global", refere um comunicado da secretaria-geral do Governo.

No entanto, apesar de reconhecer que se regista "impacto nas várias ferramentas informáticas que apoiam a atividade diária do Governo e da Administração Pública", a secretaria-geral refere que "o funcionamento normal de todas estas entidades está assegurado, nomeadamente através do recurso a meios alternativos seguros".

"A Secretaria-Geral do Governo (SGGOV) mantém-se em contacto contínuo com a Microsoft, tendo sido confirmado que as equipas técnicas da empresa estão a trabalhar na reposição dos serviços em toda a Europa, e que será dada prioridade aos serviços da Administração Pública", refere o executivo.

Os serviços Microsoft 365 para empresas em todo o mundo registam falhas desde quinta-feira à tarde, que estão a dificultar o acesso ao correio eletrónico Outlook e ao serviço de 'cloud' OneDrive.

Mais de 70 países, entre os quais Portugal, encontram-se afetados por estas falhas nos serviços da empresa norte-americana.

A origem da crise reside numa falha do Exchange Online, o motor de e-mail na nuvem da empresa tecnológica, uma falha que se propagou em cascata a todos os serviços que dependem do Exchange para consultar caixas de correio, calendários, permissões ou ficheiros partilhados.