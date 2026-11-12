Desigualdade no sul da Europa continua elevada e maior do que antes da crise da dívida

A desigualdade aumentou, sobretudo, nos países do sul da Europa durante a crise da dívida soberana, entre 2010 e 2013, em parte devido à queda dos preços dos imóveis, e mantém-se elevada, acima do nível registado antes da crise.

Além disso, a desigualdade nos países mais afetados manteve-se estável após 2014.

Esta é a conclusão de uma análise realizada pelos economistas do BCE Danilo Bianco, Jiri Slacalek e Oreste Tristani, publicada na quarta-feira num blogue da instituição.

A crise da dívida soberana, que ocorreu entre 2010 e 2013, provocou um aumento acentuado da desigualdade na zona euro, um fenómeno "especialmente intenso e persistente nos países mais gravemente afetados pela crise", avaliaram os economistas do BCE.

Desde então, a desigualdade na zona euro regressou aos níveis observados antes da crise da dívida soberana. Contudo, permanece elevada e situa-se bem acima dos níveis pré-crise nos países que sofreram o maior impacto.

Os economistas do BCE chegaram a esta conclusão com base em dados de 90 mil entrevistas a agregados familiares representativos da população de 22 países, um inquérito realizado de três em três anos.

A queda dos preços dos imóveis foi o principal fator de aumento da desigualdade.

No início de 2010, o mercado começou a manifestar preocupações quanto à sustentabilidade da dívida pública da Grécia e, mais tarde, da Irlanda, de Portugal e, mais tarde, também de Espanha, Chipre e Itália.

Os rendimentos dos títulos soberanos subiram expressivamente nestes países.

Este cenário levou a uma recessão na zona euro, que incluiu uma descida dos preços dos imóveis.

"A queda dos preços dos imóveis foi o fator mais importante no aumento da desigualdade da riqueza líquida", destacaram os economistas.

Isto afetou mais duramente as famílias que se tinham endividado para comprar a sua casa, uma vez que o valor dos seus imóveis diminuiu, mas a sua dívida manteve-se.

As reservas financeiras líquidas também diminuíram devido à crise, especialmente entre as famílias situadas na parte inferior da distribuição da riqueza.

Por outro lado, o preço das ações, detidas pelas famílias mais abastadas, recuperou com bastante rapidez.

A recessão atingiu toda a zona euro, mas "fez-se sentir com especial intensidade nos países mais afetados pela crise da dívida soberana", Chipre, Espanha, Grécia, Irlanda, Itália e Portugal, onde os preços dos imóveis e os rendimentos sofreram as maiores descidas, segundo os economistas.

As famílias mais pobres não conseguiram recompor as suas reservas financeiras.

Por este motivo, Chipre, Espanha, Grécia, Irlanda, Itália e Portugal registaram um maior aumento da desigualdade entre 2010 e 2014, em comparação com outros países da zona euro, devido à incapacidade das famílias mais pobres em repor rapidamente as suas reservas.

Nestes países, a taxa de agregados familiares próprios diminuiu, sobretudo entre as famílias mais jovens.

Posteriormente, "os preços dos imóveis recuperaram gradualmente, o que deveria ter contribuído para reduzir a desigualdade", acrescentaram.

No entanto, como a taxa de alojamentos próprios era mais baixa, menos famílias beneficiaram da valorização dos imóveis após a crise.

Por este motivo, a desigualdade nos países mais afetados manteve-se estável após 2014.

Entre 2014 e 2017, a desigualdade na zona euro regressou ao nível anterior à crise, graças à recuperação económica.

Durante a pandemia de covid-19, em 2020, manteve-se estável devido ao apoio governamental às famílias vulneráveis.

Entre 2021 e 2023, a aceleração da inflação alterou a riqueza ao elevar o custo de vida, o que obrigou as famílias com menores rendimentos a recorrer às suas poupanças, uma vez que costumam destinar uma maior parcela do seu rendimento a bens de primeira necessidade, como a energia, que foi o item que mais encareceu.

A inflação reduziu o valor real dos depósitos bancários. Assim, com a mesma quantia de dinheiro, tornou-se possível adquirir menos bens e serviços.

Veja o estudo aqui.