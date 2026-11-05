Euro sobe e regressa ao patamar dos 1,12 dólares

O euro subiu ontem face ao dólar, regressando ao patamar dos 1,12 dólares, no rescaldo da vitória dos democratas nas eleições intercalares norte-americanas de terça-feira, que tranquilizou os mercados quanto à dívida dos EUA.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a valer 1,1235 dólares, quando na terça-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1195 dólares.

O euro também subiu face ao iene, mas depreciou-se em comparação com a libra.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou ontem o câmbio de referência do euro em 1,1267 dólares.

A vitória democrata nas eleições intercalares de terça-feira entrega ao partido o controlo do Congresso e deverá limitar a ação do Presidente Donald Trump nos últimos dois anos do mandato.

Estes resultados suscitaram receios de uma regulamentação mais rigorosa da inteligência artificial (IA), mas tranquilizaram os mercados quanto à trajetória da dívida dos EUA.

Os juros da dívida dos EUA a 10 anos baixavam para 4,926%, contra 4,965%.

A partir do início de janeiro, quando os novos eleitos tomarem posse, os democratas poderão definir a agenda legislativa, condicionar o orçamento federal, bloquear nomeações presidenciais e lançar investigações parlamentares sobre o Presidente republicano e membros da sua administração.

Donald Trump continuará, contudo, a dispor de instrumentos importantes de poder, incluindo o veto presidencial e competências próprias do poder executivo.

A inflação homóloga da zona euro manteve, em outubro, a tendência em alta para 4,0%, acima dos 3,8% de setembro e dos 2,1% do mesmo mês de 2025, estimou hoje o Eurostat.

Divisas..................quarta-feira.................terça-feira

Euro/dólar...............1,1235.....................1,1195

Euro/libra...............0,83400...................0,83419

Euro/iene................177,85.....................177,44

Dólar/iene...............158,30....................158,49