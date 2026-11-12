Esloveno Rade Obrenovic é o árbitro do Portugal-Dinamarca

O árbitro esloveno Rade Obrenovic foi nomeado pela UEFA para dirigir no sábado o encontro entre Portugal e Dinamarca, da quinta jornada do Grupo A4 da Liga das Nações de futebol, divulgou hoje o organismo.

Obrenovic, de 36 anos e internacional desde 2017, vai pela primeira vez ser o juiz principal de um encontro da seleção nacional, depois de ter feito parte da equipa do italiano Marco Guida no Portugal-República Checa (2-1), da primeira jornada da fase de grupos do Euro2024, que decorreu na Alemanha, como quarto árbitro.

No passado, o esloveno também chegou a apitar um jogo da seleção lusa de sub-21, nos quartos de final do Euro2023 com a Inglaterra, que Portugal perdeu por 1-0, na Geórgia.

Em Braga, numa equipa totalmente eslovena, Obrenovic vai ter Jure Praprotnik e Grega Kordez como assistentes e David Smajc como quarto árbitro. Matej Jug será o VAR.

O Portugal-Dinamarca está agendado para as 20:00.

Já com os quartos de final garantidos, a seleção nacional precisa apenas de um ponto para assegurar o primeiro lugar do grupo A4 e o estatuto de cabeça de série nos quartos de final.

Depois desse duelo, Portugal visita Cardiff, na terça-feira, para medir forças com o País de Gales, na despedida do grupo.

Estes serão os primeiros jogos desde que Cristiano Ronaldo abandonou oficialmente a seleção nacional, depois de 23 anos, 234 jogos e 146 golos.

Só com vitórias nas primeiras quatro jornadas, Portugal lidera o grupo com 12 pontos, seguindo-se a Dinamarca, com seis, enquanto o País de Gales e a Noruega somam três, estando em aberto a luta pela segunda vaga de qualificação.