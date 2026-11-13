Seminário debate proposta de criação de ciclo contínuo dos 6 aos 12 anos de idade

O auditório do Sindicato de Professores da Madeira acolhe, este sábado, 14 de Novembro, o seminário '(Con)fusão dos 1.º e 2.º Ciclos: Desafios da Escola Pública', que pretende debater a proposta de criação de um ciclo contínuo dos 6 aos 12 anos de idade. Este é um tema que tem gerado grande debate no sistema educativo português.

"A iniciativa pretende analisar as profundas implicações que esta eventual reorganização curricular e pedagógica trará para as escolas, para os modelos de docência, para a formação de professores e para as condições de trabalho e grupos de recrutamento dos docentes", indica nota à imprensa.

O programa conta com as intervenções de Jesus Maria Fernandes, professora Catedrática Jubilada da Universidade da Madeira, que abordará os fundamentos científicos, pedagógicos e curriculares da proposta; Maria do Céu Roldão, professora associada com agregação, Jubilada, e especialista de referência na área do Currículo, que reflectirá sobre a coerência das aprendizagens e a articulação entre ciclos; e ainda Mário Nogueira, membro do Conselho Nacional de Educação, que foi Secretário-Geral da FENPROF e analisará o impacto da reorganização nas políticas educativas, nos docentes e na organização das escolas.