Serviços Microsoft 365 continuam com falhas em todo o mundo

Os serviços Microsoft 365 para empresas em todo o mundo continuam com falhas, dificultando o acesso ao correio eletrónico Outlook e ao serviço de 'cloud' OneDrive, apesar de melhorias anunciadas pela empresa norte-americana.

A Microsoft procura estabilizar a sua infraestrutura na nuvem após uma interrupção generalizada que teve início na quinta-feira e que continua a afetar cerca de vinte ferramentas empresariais e educativas em todo o mundo, de acordo com o último relatório técnico publicado pela empresa.

A empresa aplicou uma série de medidas que já começam a mostrar "resultados positivos na estabilidade do servidor", indicou.

Até ao momento, não há indícios de que o incidente esteja a ser causado por alguma atividade maliciosa, salientou.

Mais de 70 países, entre os quais Portugal, encontram-se afetados por estas falhas nos serviços da empresa norte-americana.

A origem da crise reside numa falha do Exchange Online, o motor de e-mail na nuvem da empresa tecnológica, uma falha que se propagou em cascata a todos os serviços que dependem do Exchange para consultar caixas de correio, calendários, permissões ou ficheiros partilhados.

De acordo com o relatório oficial de incidência da Microsoft, o impacto estende-se a cerca de vinte aplicações essenciais, pelo que os utilizadores enfrentam bloqueios no acesso ao Outlook (na web, no ambiente de trabalho e no telemóvel) e atrasos na entrega de e-mails.

No Microsoft Teams, embora as chamadas e os chats em grupo básicos funcionem, é impossível agendar, editar ou visualizar reuniões no calendário, bem como criar canais privados ou eventos ao vivo.

No que diz respeito à sua inteligência artificial, o Microsoft Copilot 365 apresenta erros de carregamento e não consegue aceder a dados de trabalho, como e-mails, calendários ou documentos.

Por outro lado, o SharePoint Online permite abrir ficheiros locais, mas bloqueia a partilha com utilizadores externos à organização, enquanto o Planner e as Tarefas Pendentes registam falhas contínuas.

O próprio centro de administração do Microsoft 365 sofre falhas que impedem os técnicos de gerir as suas contas, o que obrigou a Microsoft a publicar avisos no seu site público de apoio.

A Microsoft afirmou que, assim que o incidente for resolvido, publicará um relatório com a causa da falha e as medidas corretivas adotadas.