Instituto de Emprego apoia criação de 12 postos de trabalho

O Instituto de Emprego da Madeira (IEM) formalizou hoje a concessão de incentivos a dez novos projectos empresariais na Região, num investimento global de 286 mil euros que permite criar 12 empregos directos. A cerimónia decorreu no auditório da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.

A sessão contou com a presença da secretária regional da tutela, Paula Margarido, do presidente do Conselho Diretivo do IEM, Pedro Santos Gouveia, e dos dez promotores beneficiários.

"Perante uma situação de desemprego, todas estas pessoas (...) têm aqui uma possibilidade de, na dificuldade, criarem uma oportunidade e também contribuírem para o desenvolvimento da nossa Região Autónoma da Madeira", destacou Paula Margarido em declarações aos jornalistas.

"Estes apoios permitem que pessoas numa situação de fragilidade encontrem uma oportunidade para criar o próprio negócio e contribuir para a economia regional", defendeu ainda a governante.

Os contratos hoje assinados dividem-se por duas medidas distintas do IEM que visam apoiar a concretização de ideias de negócio viáveis.

Nove destes projectos foram apoiados no âmbito do programa CRIEE (Criação de Empresas e Emprego), que abrange a criação de projectos empresariais sem limite de idade.

O décimo projecto foi desenvolvido ao abrigo do Programa eJovem (Empreender Jovem), que é direccionado especificamente a jovens entre os 18 e os 35 anos, integrando uma componente de formação, apoio financeiro e consultoria.

De acordo com a secretária regional de Inclusão, desde 2015, foram apoiados 1.047 postos de trabalho, num investimento global de cerca de 12 milhões de euros. Em 2026, estes programas já representaram um investimento de cerca de 1,5 milhões de euros e 59 postos de trabalho criados.

Questionada sobre a taxa de sobrevivência das empresas apoiadas, Paula Margarido admitiu não dispor desses dados. "Não tenho taxa, não tenho esses dados", disse. A governante salientou, contudo, o acompanhamento prestado pelo Instituto de Emprego, cujos técnicos estão "sempre dispostos a ajudar", frisando que os beneficiários podem a qualquer momento procurar "ajuda e uma orientação" perante as dificuldades.