Há 6 anos, a Madeira preparava-se para o pior, mas ‘Theta’ ficou-se pelo susto

A 11 de Novembro de 2020, a edição impressa do DIÁRIO trazia, com chamada à primeira página, uma notícia que alertava a Madeira para uma situação de grave mau tempo: o sábado podia ser de temporal em terra, no ar e no mar. A causa tinha nome próprio, vinha do Atlântico e dirigia-se, com alguma consistência, para a Madeira. Trata-se da tempestade sub-tropical ‘Theta’. Que à semelhança da depressão Charles, pôs as autoridades em alerta máximo.

Tudo tinha começado na véspera, ao princípio da noite, quando o IPMA emitiu uma informação especial sobre o fenómeno. Segundo o Centro Nacional de Furacões de Miami, a depressão ganhara força e fora baptizada como tempestade sub-tropical no dia 10. Deslocava-se para leste a cerca de 24 km/h e, às 15:00 UTC, encontrava-se a quase 1.400 quilómetros a sul dos Açores. O centro, com uma pressão mínima de 989 hPa, tinha vento estimado de 111 km/h e rajadas até aos 139 km/h. E a tendência era para manter essa intensidade pelo menos até ao meio-dia do dia seguinte.

A previsão do NHC atribuía à Madeira uma probabilidade de 10 a 20% de ser atingida por vento de intensidade de tempestade tropical, ou seja, superior a 63 km/h. Parecia pouco, mas num arquipélago como o da Madeira, tão exposto, nenhuma percentagem é ignorada. O IPMA avisava que a influência de ‘Theta’ no estado do tempo começaria a sentir-se a partir de sexta-feira, dia 13.

Para essa sexta-feira, a previsão era de vento moderado a forte de sudoeste, até 50 km/h, com rajadas até 90 km/h nas zonas montanhosas e aguaceiros. O pior ficava reservado para sábado: intensificação do vento e precipitação contínua, por vezes forte e acompanhada de trovoada. No mar, a agitação aumentaria, com ondas de 3 a 4 metros no fim da sexta-feira, de direcção oeste/sudoeste, a subir para 4 a 5 metros no dia 14.

Quem deu rosto a este alerta foi o então delegado regional do IPMA na Madeira, Victor Prior, que, com base na evolução da monitorização, traçou na véspera um cenário exigente. Falava de uma tempestade tropical que se dirigia “com consistência” para a Região e de precipitação moderada a forte e persistente, sobretudo durante todo o sábado e a madrugada de domingo. Quanto ao vento, esperavam-se rajadas na ordem dos 100 km/h nas regiões costeiras e de 120 a 130 km/h nas zonas montanhosas.

O pormenor que mais preocupava era a velocidade. Os modelos de previsão indicavam que a depressão, que ganhara força e passara a tempestade sub-tropical, passaria pela Região muito devagar. Na prática, isso significava que o sábado podia ser praticamente um dia inteiro de chuva contínua e de vento sustentado, sem tréguas. E o IPMA já anunciava que, ao final da tarde, emitiria novo comunicado actualizado, num acompanhamento quase hora a hora.

Foi assim que a Madeira acordou nesse dia, de olhos postos nos boletins, com a memória de episódios anteriores ainda presente e a vontade de que as previsões não passassem de previsões. No fim, ‘Theta’ acabou por ser apenas um susto, e a Região respirou de alívio.

Seis anos depois, a história não se repete, mas tem semelhanças. Com a passagem da depressão Charles, a Madeira volta a viver dias de atenção redobrada, de consulta frequente aos avisos e de cuidados acrescidos. Mudam os anos e a lição mantém-se. No que toca ao tempo, mais vale prevenir do que remediar.