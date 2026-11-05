Santana debate desporto como instrumento de inclusão

O desporto enquanto ferramenta de educação, integração social e promoção da saúde vai estar em debate em Santana, nos dias 13 e 14 de Novembro, num seminário subordinado ao tema "Educação Desportiva: Um Desafio de Inclusão". A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Santana (CMS), reúne especialistas, docentes, treinadores e responsáveis desportivos para reflectir sobre os desafios da actividade física e do desenvolvimento desportivo.

Os trabalhos decorrem no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santana e estão organizados em cinco painéis temáticos e uma mesa-redonda, abrangendo diferentes dimensões do desporto, desde o contexto escolar ao rendimento, passando pela gestão desportiva, longevidade e inclusão social.

A sessão de abertura está agendada para as 09h30 de sexta-feira, dia 13, seguindo-se o primeiro painel, dedicado à educação e ao desporto escolar. João Prudente abordará os desafios educativos da contemporaneidade, enquanto Ana Rodrigues falará sobre a relação entre desporto, escola e saúde, com enfoque na promoção de estilos de vida activos.

O segundo painel será dedicado ao rendimento desportivo e à inclusão, com intervenções sobre o desporto enquanto instrumento de transformação social e sobre a organização desportiva como ferramenta de educação humana e social. Jorge Soares é um dos oradores previstos.

Durante a tarde, a discussão prossegue com temas relacionados com a gestão desportiva, a formação e o papel da família no percurso desportivo, bem como a promoção de estilos de vida saudáveis ao longo da vida. A inclusão social e a actividade física encerram o programa do primeiro dia, com intervenções sobre cidadania activa, longevidade e o papel da gratidão na transformação do ser humano. Este último tema será apresentado por José Neto, que aproveitará a ocasião para apresentar o livro "Em Nome da Vida".

No sábado, dia 14, o quinto painel abordará o desporto para todos e os referentes contextuais do desenvolvimento desportivo local. Hélio Antunes e Rui Cunha são os oradores convidados.

O programa termina com uma mesa-redonda subordinada ao tema "Cartografia para uma comunidade activa: Desafios na promoção e desenvolvimento da actividade física e desportiva", moderada por António Joaquim. A discussão contará com a participação de Elmano Santos, director regional do Desporto Escolar, Nelson Jardim, treinador, e Paulo David, presidente do CDR Santanense. O encerramento do seminário está previsto para as 13h00.

O evento encontra-se em processo de acreditação, com relevância para efeitos de formação dos grupos 100EE, 110EE, 700EE, 160, 260 e 620.

As inscrições decorrem até 11 de Novembro, podendo ser efectuadas presencialmente na Câmara Municipal de Santana ou através do formulário disponível em https://bit.ly/4kycFKo. Os interessados podem ainda obter informações através do endereço electrónico [email protected].