81 acidentes, 16 feridos e 10 detenções numa semana

A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou 81 acidentes rodoviários na Região Autónoma da Madeira entre 6 e 12 de Novembro, dos quais resultaram 16 feridos, sendo 15 ligeiros e um grave. No mesmo período, foram efectuadas 10 detenções por crimes rodoviários.

O Funchal concentrou o maior número de acidentes, com 36 ocorrências, seguido de Santa Cruz, com 16, e Câmara de Lobos, com 10. Calheta e Machico contabilizaram quatro acidentes cada, enquanto Ponta do Sol e São Vicente registaram três. Ribeira Brava e Porto Moniz tiveram dois acidentes cada e Santana apenas um. No Porto Santo não foram registadas ocorrências.

Quanto à tipologia, as colisões foram a principal causa, com 38 acidentes, seguindo-se os despistes, com 36. Houve ainda um atropelamento e seis acidentes classificados como outros.

No balanço da actividade de fiscalização rodoviária, a PSP efectuou seis detenções por condução sob o efeito do álcool, duas por condução sem habilitação legal e outras duas por desobediência, uma relacionada com veículo apreendido e outra por condução nas 12 horas seguintes a um exame de pesquisa de álcool no sangue com resultado igual ou superior a 1,20 g/l.