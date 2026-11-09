Número de mortos em explosão numa siderurgia turca sobe para 16

A explosão acidental numa fábrica siderúrgica perto da cidade portuária de Esmirna, no oeste da Turquia, causou hoje 16 mortos e 13 feridos, segundo o mais recente balanço do incidente, anunciado pelo Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

"As circunstâncias deste trágico incidente [...], nomeadamente as razões pelas quais ocorreu, a eventual existência de negligências e a identificação dos responsáveis, serão apuradas", afirmou o chefe de Estado turco na televisão, acrescentando que dois dos feridos estão em estado "muito grave".

Anteriores balanços, avançados pelo governador da província de Esmirna, Suleyman Elban, davam conta, primeiro, de seis mortos e, depois, de 10, na sequência de uma forte explosão, seguida de incêndio, ocorrida hoje numa unidade siderúrgica em Aliaga, situada 60 quilómetros a norte de Esmirna.

"As operações de busca e salvamento na zona estão prestes a ser concluídas na sua maior parte. No entanto, dada a grande extensão do local e a elevada quantidade de material espalhado, os trabalhos ainda prosseguem de forma minuciosa", afirmou Elban, admitindo que haja mais trabalhadores sob os escombros do edifício.

O governador de Esmirna admitiu que o número de mortes poderia ser maior, dado que, embora habitualmente trabalhem naquela zona da siderurgia cerca de 300 pessoas, hoje estavam menos funcionários no local, devido à realização de trabalhos de manutenção e substituição de equipamentos.

A explosão ocorreu pelas 12:00 locais (09:00 em Lisboa), tendo o governador explicado que terá sido provocada pela queda de material de construção sobre uma conduta de gás, material esse que estava a ser movimentado por uma grua.

O acidente na fábrica Habas Demir Celik, em Aliaga, apontava inicialmente para a queda da grua sobre um forno elétrico, durante operações de vazamento de aço fundido.