Pelo menos dois mortos e 16 feridos em acidente de autocarro no Sul de França

Pelo menos duas pessoas, uma das quais menor de idade, morreram e outras 16 pessoas ficaram feridas num acidente com um autocarro hoje ocorrido perto da cidade de Lent, no leste de França.

O autocarro intercidades, que fazia o percurso entre Lyon e Bourg-en-Bresse, transportava 43 pessoas, incluindo 15 menores, segundo a procuradoria de Bourg-en-Bresse, que abriu um inquérito por eventual homicídio doloso no trânsito.

O condutor, que ficou ferido e foi hospitalizado, ainda não foi interrogado, informou a acusação, acrescentando que três dos feridos estão em estado grave, pelo que o número de mortos poderá aumentar.

O acidente aconteceu por volta das 07:00 locais (06:00 em Lisboa), quando o autocarro se despistou e colidiu com uma árvore, caindo para uma vala, segundo o presidente da Câmara Municipal, Yves Cristin, que referiu que as razões do despiste ainda são desconhecidas.

O local do impacto, após uma curva à direita, não apresentava condições meteorológicas adversas ao início da manhã.

De acordo com um comunicado do Ministério dos Transportes francês, foram mobilizados 102 bombeiros, 58 veículos e 50 polícias para o local, para onde foram também enviados quatro helicópteros e oito equipas do SMUR (Serviço Móvel de Emergência e Ressuscitação).

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, expressou, numa mensagem publicada nas redes sociais, as suas condolências às famílias e entes queridos das vítimas, bem como a "todos os afetados pela tragédia", agradecendo aos bombeiros, às equipas médicas e aos serviços de emergência o trabalho de assistência.

O presidente da Câmara de Ain (região onde se situa Lent e da qual Bourg-en-Bresse é capital), Louis-Xavier Thirode, e o ministro dos Transportes francês, Philippe Tabarot, deverão visitar em breve o local do acidente.

"Houve um acidente com um autocarro escolar em Ain. Vou para lá imediatamente", afirmou Tabarot na Gare de Lyon, em Paris, durante a inauguração do novo comboio de alta velocidade TGV M.

O ministro cancelou, por isso, a viagem planeada no comboio, que partiria para Marselha pouco antes das 10:00 locais (09:00 em Lisboa).

Por seu lado, o ministro da Educação francês, Édouard Geffray, manifestou a sua solidariedade aos alunos afetados pelo acidente de autocarro e o seu apoio às famílias.

"Quero expressar os meus sentimentos a estes alunos e às suas famílias. Quando os nossos alunos, os nossos filhos, são vítimas de acidentes desta natureza, é sempre uma experiência muito difícil", declarou, referindo que o Governo irá acompanhar de perto a situação.