Lobo Marinho antecipa viagem para as 16 horas

A Porto Santo Line anunciou uma nova alteração ao horário do navio Lobo Marinho, antecipando para as 16 horas a viagem desta terça-feira, 10 de Novembro, entre o Porto Santo e o Funchal, inicialmente prevista para as 18 horas.

A alteração surge numa altura em que a Madeira se prepara para enfrentar o agravamento das condições meteorológicas associado à passagem da depressão Charles, que deverá trazer precipitação intensa, vento forte e agitação marítima.

Porto Santo Line antecipa viagens devido ao mau tempo A Porto Santo Line anunciou o cancelamento das viagens previstas para quarta-feira, 11 de Novembro, entre o Funchal e o Porto Santo, devido às condições meteorológicas adversas que poderão comprometer a segurança dos passageiros e do navio.

Segundo a transportadora, todas as passagens foram automaticamente remarcadas para o novo horário, não sendo necessária qualquer intervenção por parte dos passageiros.

Recorde-se que a Porto Santo Line já tinha anunciado o cancelamento das ligações marítimas de quarta-feira, 11 de Novembro, tendo disponibilizado viagens extraordinárias para esta terça-feira, de forma a garantir alternativas de transporte entre as duas ilhas.

Com esta nova alteração, a viagem de regresso ao Funchal realiza-se duas horas mais cedo do que o previsto.

Para esclarecimentos adicionais, os passageiros podem contactar a Porto Santo Line através do número 291 210 300, do WhatsApp 962 025 500 ou do endereço electrónico [email protected].