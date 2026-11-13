ICE dos EUA regista no último ano maior número de detenções e deportações da sua história

O Serviço de Imigração e Controlo de Alfândegas (ICE, na sigla em inglês) informou quinta-feira que registou no último ano o número mais alto de detenções e deportações de migrantes desde que foi criada há mais de 20 anos.

No último ano, o ICE fez mais de 491.000 detenções, e mais de 483 000 deportações de migrantes.

O Departamento de Segurança Interna indicou, num comunicado, que 483.200 pessoas foram deportadas ao longo do ano fiscal, um aumento de 9% em relação ao ano anterior, quando foram notificadas 442.640 deportações no mesmo período, um dado superior em 78% ao de 2024, em que se registaram 271.480, ou seja, no último ano do mandato do democrata Joe Biden, antecessor do atual Presidente dos EUA, Donald Trump.

O número deste último ano fiscal é, ainda, oito vezes superior ao do primeiro ano fiscal de Biden, no qual foram registadas 59.000 expulsões deste tipo.

No total, as deportações deste ano são superiores ao total dos três anos de mandato do ex-presidente.

Além disso, nos últimos doze meses registaram-se 491.000 detenções, o que representa o dobro das 239.890 realizadas no ano anterior e mais do quadruplo das 113.430 de 2024.

Do total de 491.000 pessoas detidas no último ano, 475.000 encontram-se sob regime de prisão administrativa.

Só no mês de setembro, os agentes federais do ICE efetuaram mais de 48.000 detenções, além de 44.000 deportações. Isto representa um aumento de 30% nas detenções durante esse mesmo mês em comparação com os dados recolhidos sob a Administração Biden.

"Não poderia estar mais orgulhoso dos corajosos homens e mulheres do ICE, que acabaram de bater novos recordes históricos", afirmou o secretário do Departamento de Segurança Interna, Markwayne Mullin.

"O ano fiscal de 2026 registou a maior quantidade de deportações e detenções realizadas pelo ICE em toda a sua história", destacou.

Assim, afirmou que setembro de 2026 foi, "em termos de detenções, o melhor mês de setembro na história da agência". "O número total de detenções efetuadas pelo ICE no ano fiscal de 2026 superou a soma dos três anos fiscais completos sob a Administração Biden", lê-se no documento.

"Os patriotas do ICE trabalham incansavelmente, dia e noite, para fazer dos Estados Unidos novamente um lugar seguro. Graças à liderança do presidente Trump, o ICE recebeu carta-branca para localizar e expulsar estrangeiros em situação irregular, com o objetivo de salvar vidas americanas", sublinhou Markwayne Mullin, antes de destacar que "sob a liderança de Trump, mais de 1,2 milhões de estrangeiros em situação irregular foram deportados e mais de 1,25 milhões foram detidos".